INGENICO : UBS revalorise

UBS a rehaussé son objectif de cours de 91 euros à 108 euros sur Ingenico et confirmé sa recommandation d’Achat. Le bureau d'études a augmenté ses prévisions de bénéfice par action de 3% à 5 % grâce au mix géographique et de produits de la division B&A (terminaux de paiement) , qui a un impact positif sur les marges. Il est également plus optimiste sur les perspectives de croissance des revenus, surtout en raison d'une fin d'année 2019 plus vigoureuse.