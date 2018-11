INGENICO : change de patron en pleine revue stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Confronté à la menace d’un rachat, Natixis a fait part de son intérêt il y a un mois, et d’une possible disruption de son métier historique, les terminaux de paiement, Ingenico Group se sépare de son PDG, Philippe Lazare. Une légère faiblesse en début de séance a fait place à une hausse de 3,88% à 68,02 euros de l’action du spécialiste des transactions sécurisées, ses successeurs faisant l’objet d’un jugement favorable de la part des analystes. Les fonctions assumées par Philippe Lazare seront en effet scindées : Bernard Bourigeaud étant nommé président et Nicolas Huss, Directeur général.Après 11 ans à la tête du spécialiste des transactions sécurisées Philippe Lazare a remis l'ensemble de ses mandats à la demande du Conseil d'administration " afin de faciliter la transition managériale dans l'intérêt d'Ingenico Group ".Bernard Bourigeaud est le fondateur d'Atos qu'il a dirigé pendant 17 ans. Il est administrateur indépendant d'Ingenico depuis le 29 avril 2016.Mais les analystes concentrent surtout leurs commentaires sur Nicolas Huss, qui était auparavant Chief Operating Officer (Directeur général adjoint) et était considéré comme le dauphin de Philippe Lazare." Le succès dans le traitement des paiements est de plus en plus important pour Ingenico et nous sommes encouragés de voir un nouveau Directeur général avec une solide expérience dans les services de paiement ", explique UBS. Avant de rejoindre Ingenico en 2017 où il a pris la présidence de la division Retail avant de devenir COO, Nicolas Huss a notamment occupé pendant trois ans le poste de Directeur général de Visa Europe. Il devrait être un " bon directeur général " affirme pour sa part Bryan Garnier qui s'attend à ce que le groupe prenne " des mesures fortes ".Pour l'analyste, Ingenico est sous pression et n'a pas d'autre choix que d'évaluer ses différentes options car il est devenu une proie potentielle. " Soit Ingenico trouve une solution pour rester indépendant qui satisfait ses actionnaires, soit il sera racheté par un acteur français ", résume Bryan Garnier. UBS souligne que la division Retail (services de paiement) est sous-évaluée et que le nouveau management pourrait accélérer sa revalorisation.