INGENICO: chiffre d'affaires 2019 en hausse, mais prudence face au coronavirus

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INGENICO GROUP -0.81% 134.7 40.29% WORLDLINE -0.82% 72.25 15.36%

Ingenico, en cours de rachat par Worldline, a publié un résultat net pour le compte de l'exercice 2019 en hausse de 10,8% à 208 millions d'euros. L'EBITDA progresse lui de 6% (hors effet des normes IFRS 16) à 606 millions d'euros, soit au-delà des attentes du groupe. Il représente 18% du chiffre d'affaires (-0,4 point), qui a atteint 3,37 milliards d'euros (+11%). La marge brute ajustée a progressé de 6% à 1,24 milliards de dollars. Son ratio en revanche recule de 1,9 point.La dette nette du groupe a diminué à 1,31 milliard d'euros par rapport à 1,52 milliard d'euros en début d'année. Les principaux moteurs de cette évolution sont le free cash-flow de 310 millions d'euros et le versement net de 66 millions d'euros principalement lié à l'acquisition de Paymark. Le ratio d'endettement sur l'EBITDA est de 2,2 contre 3,1 à fin 2018.Ingenico proposera un dividende de 1,20 euro par action lors de l'Assemblée générale des actionnaires le 26 mai 2020, payable en numéraire.Face à l'épidémie de coronavirus, le spécialiste des solutions de paiement estime que l'activité B&A devrait bénéficier d'un retour rapide de ses capacités de production grâce à la composition de stocks et de ses lignes d'assemblage hors de Chine, notamment au Brésil et au Vietnam. Ingenico prévient toutefois que "quelques délais pourraient apparaitre conduisant à un transfert limité de chiffre d'affaires du T1'20 vers le T2'20."Un transfert de chiffre d'affaires qui pourrait aussi avoir lieu sur l'activité Retail entre le premier et le second semestre 2020. Le groupe table sur une réouverture progressive des usines asiatiques d'ici la fin mars 2020.Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Ingenico s'est fixé comme objectifs une croissance organique du chiffre d'affaires net de 4% à 6%, un EBITDA supérieur à 650 millions d'euros, et un taux de conversion de l'EBITDA en free cash-flow supérieur à 50%.