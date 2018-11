INGENICO : départ du PDG, Philippe Lazare, et dissociation des fonctions de Président et DG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico Group a annoncé, à l'issue du Conseil d'administration qui s'est tenu le 5 novembre, l'évolution de sa gouvernance, avec la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. Dans ce cadre, le spécialiste des transactions sécurisées a annoncé le départ de Philippe Lazare, Président-Directeur général ; la désignation de Bernard Bourigeaud en qualité de Président du Conseil d'administration et la désignation de Nicolas Huss en qualité de Directeur général.A la demande du Conseil d'administration, Philippe Lazare a remis l'ensemble de ses mandats de Président- Directeur général et d'administrateur à disposition du Conseil, afin de faciliter la transition managériale dans l'intérêt d'Ingenico Group.Sur proposition du Comité des rémunérations, nominations et gouvernance, le Conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, qu'il a respectivement confiées, à Bernard Bourigeaud, administrateur indépendant depuis le 29 avril 2016 et, à Nicolas Huss, jusqu'alors Chief Operating Officer (COO). Nicolas Huss a également été coopté administrateur pour la durée du mandat de Philippe Lazare restant à courir.Bernard Bourigeaud est le fondateur d'Atos qu'il a dirigé pendant 17 ans. Auparavant, il a présidé Deloitte en France et a conduit une carrière internationale avec PW et Continental Grain notamment au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il est investisseur, consultant et professeur affilié à HEC.Nicolas Huss, 54 ans, possède une connaissance approfondie du secteur des paiements et du management d'équipes internationales. Il a rejoint le Groupe Ingenico en juillet 2017, en tant Vice-président exécutif en charge de la stratégie et la performance. En septembre 2017, il a été nommé Vice-président exécutif, en charge de la division Retail. En juillet 2018, il a été nommé au poste de COO du Groupe et a ainsi sous sa responsabilité les deux divisions " Retail " et " Banques et Acquéreurs " ainsi que l'organisation de l'entité nord-américaine (" NAR ").