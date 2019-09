INGENICO et WORLDLINE en hausse, un broker les cite comme cibles potentielles

0

Le secteur du paiement est bien orienté à la Bourse de Paris à la faveur d’une étude de Bernstein. Ingenico (+4,09% à 91,64 euros) et Worldline (+2,40% à 59,80 euros) figurent parmi les principales hausses de l’indice SBF 120 car elles sont citées comme des cibles potentielles par l’analyste. Comme acquéreurs potentiels les plus probables au sein de cette industrie, il cite FIS, Fiserv, Global Payments, PayPal et Ant Financial. Il rappelle que les opérations de fusions & acquisitions se sont accélérées dans le paiement ces deux ou trois dernières années et il les motive par quatre raisons.Elles s'expliquent par la nécessité d'économies d'échelle en raison de la standardisation (commoditization) des processus de paiement, de l'accroissement des exigences technologiques et des changements dans les canaux de distribution. Elles sont aussi le fruit d'un flux continuel de nouveaux entrants et des changements réglementaires. Le broker cite en outre la nécessité d'avoir une taille importante pour réaliser des acquisitions d'envergure. Enfin, Bernstein évoque la vente d'actifs liée à la présence de fonds d'investissement au capital et les cessions par des banques.Dans le futur, le spécialiste anticipe des opérations des M&A dans trois directions : une consolidation au niveau mondial centrée sur les actifs en Europe et dans les émergents, qui devrait durer plusieurs années. Il s'attend à ce que les acteurs européens de poids deviennent attrayants pour les sociétés américaines spécialisées dans l'acquisition de transactions (merchant acquirers), une fois qu'ils auront digéré leurs méga-fusions.Il ajoute le paiement omnicanal, mais aussi les logiciels liés au commerce. La troisième direction citée par Bernstein est celle de l'expansion dans les nouveaux flux de paiement.Outre Ingenico et Worldline, l'analyste cite Wirecard, Nexi et Nets, comme cibles potentielles.