INGENICO : finalise la combinaison de BS Payone avec ses actifs Retail

Ingenico Group a annoncé la finalisation de la combinaison de BS Payone, une filiale de Sparkassen-Finanzgruppe, avec les actifs Retail d'Ingenico dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), après avoir reçu l'ensemble des autorisations règlementaires notamment de la part du « Bundeskartellamt », autorité allemande statuant sur la concurrence, et du « Financial Supervisory Authority ». L'opération va donner naissance au leader incontesté du paiement en Allemagne, troisième marché européen.D'ici à 2021, l'entité combinée devrait générer une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires légèrement supérieure à 10% et afficher une croissance moyenne de son Ebitda légèrement inférieure à 20%. La combinaison de ces deux actifs devrait permettre de générer 30 millions d'euros de synergies d'ici 2022.La joint-venture, renommée Ingenico Payone Holding GmbH, sera détenue à 48% par Deutscher Sparkassenverlag et à 52% par Ingenico Group. En conséquence, l'entité sera intégralement consolidée dans les comptes d'Ingenico Group à compter du 1er janvier et une nouvelle division, appelée Payone, sera créée au sein de l'actuelle Business Unit Retail.