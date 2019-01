INGENICO : lance un avertissement sur ses résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre d’une publication préliminaire Ingenico, a indiqué anticiper un Ebitda 2018 à 485 millions d’euros, contre 510 millions d’euros. Et ce, en raison de la contre-performance de sa branche Banks & Acquiers. La croissance organique devrait être de 5% au quatrième trimestre, en deçà des attentes. Par ailleurs, le chiffre d’affaires 2018 est attendu à 2 643 millions d’euros, en croissance publiée de 5% et en croissance organique de 2%." En 2018, la division Retail a enregistré une croissance soutenue, qui s'est accélérée sur le second semestre. Cette performance confirme largement la pertinence de nos récentes acquisitions et de notre politique de développement. En revanche, la division Banks & Acquirers n'a pas livré les résultats escomptés, ne nous permettant pas d'atteindre nos objectifs annuels ", a précisé Nicolas Huss, Directeur général du groupe."En 2019, la division Retail va poursuivre sa croissance", a-t-il précisé.L'apport de la coentreprise Payone va renforcer sa position en Allemagne, Autriche et Suisse, marchés à forts potentiels, tandis que l'intégration de Paymark complètera l'offre de services dans la zone Pacifique.Enfin, "Concernant Banks & Acquirers, nous mettons en oeuvre le plan de réduction de coûts annoncé".