INGENICO : le nouvel objectif 2018 prend en compte l'arrêt progressif des activités en Iran

Ingenico Group anticipe un Ebitda 2018 d'au moins 545 millions d'euros contre 545 à 570 millions d'euros précédemment. A la suite du retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, le spécialiste des transactions sécurisées anticipe l'arrêt de ses partenariats de distribution en Iran afin de se conformer à la loi américaine. La contribution de l'Iran, dorénavant exclue de notre objectif 2018 ajusté, représente 16 millions d'euros. Le groupe ajoute cependant que « l'Ebitda relatif aux ventes vers l'Iran demeure réalisables dans le calendrier imparti »." En raison d'une base de comparaison élevée et de l'agenda de nos différents projets, la saisonnalité de 2018 s'est traduite par un premier semestre faible et sera rattrapée par un second semestre plus dynamique ", a précisé Ingenico.Au premier semestre, le résultat net part du groupe d'Ingenico a chuté de 58% à 54 millions d'euros et l'Ebitda a reculé de 21% à 193 millions d'euros. Il a représenté 15,7% des revenus, en repli de 430 points de base.Le chiffre d'affaires a atteint 1,23 milliard d'euros, en croissance de 1% à données publiées. En données comparables, le chiffre d'affaires a reculé de 3%.Ingenico Group a enfin annoncé avoir signé avec DSV Group (Deutscher Sparkassenverlag), une filiale de Sparkassen-Finanzgruppe, l'accord de combinaison entre BS PAYONE et les actifs d'Ingenico Retail dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Cette transaction sera réalisée sans numéraire et l'entreprise sera contrôlée et détenue à 52% par Ingenico Group. Cette opération avait été annoncée fin mai.