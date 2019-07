INGENICO : le relèvement des objectifs 2019 est salué, l'Amérique latine stimule la croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico (+6,51% à 82,48 euros) est propulsé parmi les plus fortes progressions de l’indice SBF 120 par le relèvement de ses objectifs 2019. Fort d’un bon premier semestre, le spécialiste du paiement vise désormais un Ebitda 2019 supérieur à 590 millions à comparer avec « au moins 580 millions d’euros" précédemment. La croissance organique est anticipée à plus de 9 % contre environ 6 % auparavant.Si l'activité B&A (terminaux de paiement) est attendue en croissance organique supérieure à 7 % (contre environ 2 % auparavant), Ingenico vise toujours une croissance à deux chiffres dans le Retail (services de paiement).Il vise également un taux de conversion du Free Cash-flow d'environ 50 % contre environ 47 % auparavant.La bonne performance au premier semestre trouve son origine dans le segment B&A (Banks & Acquirers : terminaux de paiement), qui a connu une croissance plus forte que prévu. Elle s'est élevée à 16 % en données comparables, soutenue par une progression de 104% en Amérique latine. La marge de cette activité a cependant reculé du fait du dynamisme de l'Amérique latine où la rentabilité est plus faible et d'une pression sur les prix dans certains pays matures.Le chiffre d'affaires total du groupe a atteint 1,611 milliard d'euros, en croissance de 13 % à données comparables, le segment Retail (services de paiement) affichant une progression de 11 %.Le bénéfice net, part du groupe, a pour sa part progressé de 32 % à 80 millions d'euros et l'Ebitda a augmenté de 12 % à 254 millions d'euros. Ingenico affiche ainsi une marge de 15,8%.L'exécution du plan "Fit for Growth" est en ligne avec le plan de marche prévu et Ingenico confirme l'impact positif sur l'Ebitda 2019 de 20 millions d'euros et de 100 millions d'euros sur l'Ebitda 2021." La nouvelle direction d'Ingenico a en effet amélioré la fiabilité des résultats d'Ingenico depuis son entrée en fonction et l'activité Retail continuent à bien performer ", a commenté JPMorgan, qui est neutre sur la valeur.