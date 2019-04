INGENICO : relève son objectif de croissance interne 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico a revu à la hausse son objectif de croissance organique de son chiffre d’affaires à la faveur d’un « très bon début d’année ». Le spécialiste des paiements anticipe désormais une croissance organique d’environ 6% contre de 4% à 6% prévu initialement. B&A (Banks & Acquirers : terminaux de paiement) est attendu en croissance de ~2% (contre stable auparavant) et Retail (services de paiement) en croissance à deux chiffres. Avant impact de la norme IFRS 16, le groupe vise un Ebitda supérieur à 550 millions d'euros.Cette norme devrait avoir un impact positif d'environ 30 millions d'euros.Ingenico anticipe plus de 270 millions d'euros d'Ebitda pour Retail et environ 280 millions d'euros d'Ebitda pour B&A.Au premier trimestre, Ingenico a réalisé un chiffre d'affaires de 753 millions d'euros, en croissance de 12% à données comparables. Le Retail a affiché une croissance de 11% à 435 millions et la croissance du B&A a atteint 12% à 318 millions, tirée par des gains de parts de marché au Brésil.