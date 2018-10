INGENICO : révise à la baisse son objectif d'Ebitda 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre 2018, Ingenico a réalisé un chiffre d'affaires de 687 millions d'euros, en croissance de 15%. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de 8%. Pour autant, le groupe a révisé à la basse son objectif annuel d'Ebitda. Il vise désormais un Ebitda de 510 millions d'euros au lieu d'au moins 545 millions d'euros précédemment. Le nouvel objectif intègre une performance décevante de Banks & Acquirers. La division est pénalisée par des effets de mix géographique qui impactent défavorablement sa profitabilité.Le taux de conversion de l'Ebitda en Free cash flow ajusté est attendu entre 40% et 45% contre au moins 45% précédemment.Suite aux récentes évolutions des devises, la "guidance" intègre désormais entre 30 et 35 millions d'euros d'impact négatif des taux de change contre 25 à 30 millions d'euros précédemment.Le conseil d'administration a décidé de confier à un comité d'administrateurs indépendants le réexamen, en liaison avec le management, des options stratégiques de la société et de l'évolution de sa gouvernance