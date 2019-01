Ingenico : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico Group, spécialiste des solutions de paiement intégrées, a annoncé la finalisation de l'acquisition de Paymark, premier réseau néo-zélandais de paiement électronique, après avoir reçu l'aval des autorités de réglementation et de concurrence compétentes. Avec cette opération, Ingenico déploiera dans la région Pacifique l'ensemble de son offre auprès des marchands et des institutions financières, incluant les terminaux, leur maintenance, la gestion des transactions de paiements en magasin et en ligne, ainsi que des offres à valeur ajoutée comme des outils d'analyse.Ingenico Group continuera d'investir dans Paymark afin de proposer les solutions de paiement les plus avancées à ses clients tels que les banques, les marchands et ses partenaires locaux, avec qui Ingenico Group, Bambora et Paymark entretiennent de solides relations dans la région.