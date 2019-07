Ingenico : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico a revu à la hausse l’ensemble de ses objectifs 2019 à l’occasion de la publication des résultats du premier semestre. Le spécialiste du paiement vise une croissance organique 2019 supérieure à 9 % contre environ 6 % auparavant et un Ebitda supérieur à 590 millions à comparer avec au moins 580 millions d’euros précédemment. B&A (terminaux de paiement) est attendu en croissance organique supérieure à 7 % (contre environ 2 % auparavant) et Retail (services de paiement) en croissance à deux chiffres.Il vise également un taux de conversion du Free Cash-flow d'environ 50 % contre environ 47 % auparavant.Au premier semestre, le bénéfice net, part du groupe, en progression de 32 % à 80 millions d'euros et un Ebitda en hausse de 12 % à 254 millions d'euros. Ce dernier a représenté 15,8 %.Le chiffre d'affaires a atteint 1,611 milliard d'euros, en croissance de 13 % à données comparables. Le segment B&A (Banks & Acquirers : terminaux de paiement) a connu une croissance de 16 % et le Retail (services de paiement) de 11 %. "B&A a affiché une croissance de 16 %, supérieure à nos anticipations, tirée par une surperformance du Brésil et de l'Asie", a commenté le directeur général, Nicolas Huss.L'exécution du plan "Fit for Growth" est en ligne avec le plan de marche prévu et Ingenico confirme l'impact positif sur l'Ebitda 2019 de 20 millions d'euros et de 100 millions d'euros sur l'Ebitda 2021. Son objectif est de relancer la business unit B&A, d'accélérer la croissance de Retail tout en transformant la structure du groupe et son modèle opérationnel d'ici 2021.