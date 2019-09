Ingenico : Acquisitions transfrontalières lors des pics de vente une progression de 70% en un an

Paris, le 19 septembre 2019: Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées, publie les résultats des données de transactions e-commerce et notamment les volume de transactions cross-border pendant les pics de vente.

Après avoir analysé les tendances des transactions effectuées lors de Black Friday au cours des trois dernières années, Ingenico observe une progression des ventes, qui continuent d'augmenter, notamment en raison de la croissance rapide des transactions transfrontalières sur l'ensemble du continent. Depuis 2016-2017, les ventes transfrontalières ont augmenté de 16 %. L'an dernier, ce chiffre a augmenté de 70 % par rapport aux ventes de 2017.

Cette augmentation des ventes transfrontalières se reproduit tout au long de l'année à l'occasion des autres jours de pics de vente. En Europe, les transactions transfrontalières du Cyber Monday ont notamment enregistré une augmentation de 71 % entre 2017 et 2018.

Ces données reflètent le fait que, lors des pics de vente, de plus en plus de consommateurs cherchent à dénicher les meilleures offres et les bonnes affaires, et ce, au-delà des frontières. Selon Ingenico, ces temps forts constituent des opportunités-clefs pour les commerçants pour attirer ces acheteurs internationaux.