Ingenico : De Pac-Man à Avengers, Ingenico habille les paiements européens pour Funidelia

Funidelia a été créée en 2011 par Carlos Larraz (PDG) et Toño Escartin (directeur du développement commercial), constatant l'absence d'acteur européen de référence sur le segment des déguisements.

Originaires d'Espagne, Carlos Larraz et Toño Escartin ont développé une stratégie pour devenir une entreprise gérant de gros volume de transactions - une nécessité pour réussir dans une industrie de niche. Les deux fondateurs ont ensuite concentré leur expansion à d'autres marchés européens en ligne, tout en capitalisant sur des grands temps forts commerciaux pour stimuler les ventes. En moyenne, Funidelia, réalise 9 000 transactions chaque mois ; avec des chiffres qui peuvent largement dépasser cette moyenne lors des grands pics de ventes. À l'occasion d'Halloween, les ventes de Funidelia ont augmenté de 344 % et pendant la période du carnaval, le groupe a enregistré une croissance de 789 % sur ses transactions.

Pour assurer son succès et son expansion, le site d'e-commerce a l'ambition de s'appuyer sur un partenaire de paiement de portée internationale, capable de gérer des pics de transactions très élevés, tout en assurant la parfaite sécurité des données des consommateurs. Grâce à près de quinze modes de paiement locaux et le réseau d'acceptation des paiements le plus important du monde, Ingenico permet à Funidelia de dépasser ses frontières en toute simplicité et de s'appuyer sur un partenaire de confiance pour gérer ses pics de vente.

Depuis 2014, Ingenico est un partenaire clé du développement international de Funidelia, s'assurant également de la partie réglementaire liée à l'acceptation des paiements dans chaque pays : mise en place de nouvelles méthodes de paiement, réduction des coûts et offre de paiement sur mobile responsive, essentielle pour Funidelia, qui réalise 70% de ses transactions sur mobile.

Avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2018, Funidelia est présent sur 32 marchés européens et a pour ambition d'étendre son développement dans le monde entier.