Ingenico : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance du lundi 5 novembre 2018 - Plus forte hausse

INGENICO (+ 3,97% à 68,08 euros)Un peu moins d'un mois après avoir fait l'objet de marques d'intérêt de la part de Natixis, Ingenico Group a annoncé le départ de son PDG, Philippe Lazare, et la dissociation les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. Une légère faiblesse en début de séance a fait place à une hausse de près de 4% pour l'action Ingenico, plus forte hausse de l'indice SBF 120. Ses remplaçants, Bernard Bourigeaud au poste de président et Nicolas Huss pour la direction générale font l'objet d'un jugement favorable de la part des analystes.