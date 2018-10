Ingenico : Edenred n'est pas intéressé

26/10/2018 | 09:35

Par un communiqué d'une seule phrase publié ce matin, le groupe de services prépayés Edenred, connu pour les 'tickets restaurant', affirme 'qu'il n'envisage pas d'opération sur le capital d'Ingenico.'



Rappelons que le 11 octobre dernier, Ingenico déclarait 'avoir fait l'objet d'approches préliminaires en vue d'une opération stratégique', sans plus de précision.



Le même jour, la banque Natixis a 'confirmé son intérêt à explorer la logique d'un rapprochement industriel de ses activités de paiement avec celles du groupe Ingenico et avoir des discussions préliminaires en cours sur ce sujet.'







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.