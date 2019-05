Communiqué de presse

Paris, le 27 mai 2019

Ingenico Group lance un plan d’actionnariat salarié en France

INGENICO Group (Euronext : FR0000125346 – ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce le lancement d’un nouveau plan d’actionnariat salarié pour continuer d’associer ses salariés aux résultats et aux performances futures du Groupe.

Le plan d’actionnariat salarié Ingenico 2019 permettra aux salariés d’Ingenico en France, de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles. En effet, le prix de souscription des actions nouvelles s’élève à 52,00 euros par action, représentant une décote de 20% de la moyenne des 20 derniers cours de clôture d’Ingenico Group sur Euronext Paris précédant la date de fixation de la période de souscription.

L’augmentation de capital portera sur un nombre maximum de 60 000 actions nouvelles, représentant 0,09% du capital social, et interviendra le 25 juillet 2019.

L’admission aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. des actions nouvelles Ingenico Group (Code ISIN : FR0000125346 - ING) sera réalisée fin juillet 2019, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Les détails de l’opération « plan d’actionnariat salarié Ingenico 2019 » sont exposés ci-après.

Bénéficiaires

L’offre « plan d’actionnariat salarié Ingenico 2019 » est ouverte aux salariés de l’une des sociétés composant l‘UES Ingenico (à savoir les sociétés Ingenico Group SA, Ingenico Business Support SAS, Ingenico Terminals SAS et Ingenico France SAS), des sociétés Ingenico Prepaid Services France SAS, Ingenico eCommerce Solutions SAS et Think&Go NFC SAS quel que soit la nature de leur contrat de travail et justifiant de trois mois d’ancienneté minimum à la date de fin de souscription (21 juin 2019), ainsi qu’aux retraités des sociétés précitées qui ont conservé des avoirs au sein du Plan Epargne Entreprise ou Plan d’Epargne Groupe depuis leur départ de la société.

Modalités de souscription

Les actions seront souscrites par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (« FCPE ») qui a reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en date du 17 mai 2019.

Calendrier de l’opération

Les salariés pourront réserver leurs actions via un FCPE entre le 3 et le 21 juin 2019 inclus.

Plafond de souscription

Les versements des adhérents ne peuvent excéder 2 000€

Contribution d’Ingenico Group

Les bénéficiaires qui souscrivent à l’offre recevront un abondement de la part de leur employeur.

Indisponibilité

Les souscripteurs à l’offre devront conserver les parts de FCPE correspondantes pendant une période de cinq ans, soit jusqu’au 1er juin 2024 inclus sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par la loi. Les droits de vote des actions souscrites au travers d’un FCPE seront exercés par le Conseil de Surveillance du Fonds.

Contact bénéficiaires de l’offre

Pour toute question relative à la présente offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à la Direction des Ressources Humaines.

Ce communiqué constitue le document d’information exigé par l’article 212-4 5 du règlement général de l’AMF et l’article 19 de l’instruction AMF n° 2016-04.

À propos d’Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.

