Ingenico : JP Morgan Chase dépasse les 10% du capital

17/08/2020 | 09:11

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 11 août, le seuil de 10% du capital d'Ingenico et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 10,22% du capital et 9,59% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.



La banque américaine explique que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ingenico hors marché. À cette occasion, sa filiale JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en hausse le même seuil.



