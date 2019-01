Ingenico : La valeur du jour à Paris INGENICO dans la tourmente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico chute de 12% à 46,03 euros après avoir atteint 44,41 euros, soit son plus niveau depuis avril 2013. Les investisseurs sanctionnent le quatrième avertissement sur résultats en moins d'un an. Le spécialiste des services financiers prévoit désormais un Ebitda 2018 de l'ordre de 485 millions d'euros, contre 510 millions d'euros auparavant. Ingenico est pénalisé par la faiblesse de son activité historique de terminaux de paiement Banks & Acquiers. Début 2018, le groupe tablait sur un Ebitda compris entre 545 millions et 570 millions d'euros.La croissance organique devrait être de 5% au quatrième trimestre, en deçà des attentes. Par ailleurs, le chiffre d'affaires 2018 est attendu à 2,643 milliards d'euros, en croissance publiée de 5% et en croissance organique de 2%.La période reste donc bien difficile pour Ingenico. Le mois dernier, le groupe avait fermé la porte à un rapprochement avec les activités de paiement de Natixis.En novembre, le PDG, Philippe Lazare, en poste de puis 2007, avait cédé sa place à Bernard Bourigeaud, nommé au poste de président et à Nicolas Huss à celui de directeur général.Sous cette nouvelle férule, le spécialiste des transactions sécurisées entend désormais se concentrer sur l'accélération de la performance du groupe et sur la préparation d'un nouveau plan stratégique de moyen terme.Si Ingenico s'est transformé au cours des dix dernières années en se développant dans les services de paiement, son activité historique de terminaux de paiement représente cependant encore 45% des revenus. Celle-ci opère sur un marché qui devrait être quasi-stable dans les prochaines années, pénalisé par le développement des nouvelles technologies de paiement et l'émergence nouveaux concurrents, comme Square.Dans une note citée par Reuters, Bryan Garnier estime que l'objectif de la nouvelle équipe de direction est désormais d'améliorer la performance de son activité de terminaux de paiement (via une réduction des coûts de production) pour envisager une vente - à un groupe chinois pour Ingenico China et à un acteur français ou étranger ou bien à un fonds de capital-investissement pour le reste.Le broker observe que le parcours d'Ingenico est comparable à celui de Gemalto - une ancienne "star" du marché qui souffre sur son activité historique, ce qui a conduit à des avertissements en série. Gemalto a finalement été racheté par Thales.Oddo BHF de son côté, s'est dit toujours préoccupé par la forte exposition du groupe aux terminaux de paiement (près de la moitié des profits 2018 sur le périmètre actuel). Dans ce cadre, le bureau d'études a réitéré notre recommandation prudente sur la valeur (Neutre) et abaissé son objectif de cours de 60 à 48 euros.