Ingenico : La valeur du jour à Paris - INGENICO dit non à un mariage

Ingenico (-6,45% à 53,68 euros) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice SBF 120, le spécialiste des transactions sécurisées ayant fermé la porte à un rapprochement avec les activités de paiement de Natixis. Réagissant à des informations de presse début octobre, la banque avait confirmé que des discussions préliminaires étaient en cours avec Ingenico sur ce sujet. Des rumeurs avaient également prêté à Edenred un intérêt pour le groupe technologique, forçant le groupe de services à préciser qu'il n’envisageait pas d’opération sur le capital d’Ingenico.Depuis l'annonce de Natixis, Ingenico a changé de direction : le PDG, Philippe Lazare a été remplacé par Bernard Bourigeaud, nommé au poste de président et Nicolas Huss à celui de Directeur général.Sous ce nouveau management, le spécialiste des transactions sécurisées entend désormais se concentrer sur l'accélération de la performance du groupe et sur la préparation d'un nouveau plan stratégique de moyen terme. Ingenico communiquera sur ce dernier point avant la tenue de son assemblée générale annuelle 2019.Réagissant à l'annonce d'aujourd'hui, UBS estime que cette décision est négative pour le sentiment des investisseurs vis-à-vis du titre car elle réduit la probabilité de création de valeur à court terme. Le broker pense que le plan d'optimisation envisagé par le groupe pourrait être l'occasion de rationaliser le portefeuille de terminaux de paiement, notamment sur le plan des coûts.Si Ingenico s'est transformé au cours des dix dernières années en se développant dans les services de paiement, son activité historique de terminaux de paiement représente cependant encore 45% des revenus. Celle-ci opère sur un marché qui devrait être quasi-stable dans les prochaines années, pénalisé par le développement des nouvelles technologies de paiement et l'émergence nouveaux concurrents, comme Square.