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Ingenico : Le scénario central d'Ingenico basé sur une réouverture des usines asiatiques fin mars 2020

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25/02/2020 | 18:12

25 février (Reuters) - Ingenico annonce mardi dans un communiqué :

- INGENICO GROUP SA - CHIFFRE D'AFFAIRES DE 3.370 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 10% À DONNÉES COMPARABLES

- EBITDA2 DE 606 MILLIONS D'EUROS, SOIT 18,0% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- OBJECTIFS 2020: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET COMPRISE ENTRE 4% ET 6%

- OBJECTIF 2020 D'UN EBITDA SUPÉRIEUR À 650 MILLIONS D'EUROS

- INGENICO PROPOSE DE DISTRIBUER UN DIVIDENDE DE 1,20 EURO PAR ACTION AU TITRE DE 2019

- CORONAVIRUS-QUELQUES DÉLAIS POURRAIENT APPARAITRE CONDUISANT À UN TRANSFERT LIMITÉ DE CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 2020 VERS LE T2 2020.

- LE SCÉNARIO CENTRAL D'INGENICO EST BASÉ SUR UNE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES USINES ASIATIQUES D'ICI LA FIN MARS 2020 ET UNE REPRISE DES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX AU SECOND SEMESTRE 2020

Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Ecart / Objectif Bas -40,4%
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Michel-Alain Proch Chief Financial Officer
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