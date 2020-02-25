Ingenico : Le scénario central d'Ingenico basé sur une réouverture des usines asiatiques fin mars 2020

25 février (Reuters) - Ingenico annonce mardi dans
un communiqué :
- INGENICO GROUP SA - CHIFFRE D'AFFAIRES DE 3.370 MILLIONS
D'EUROS, EN HAUSSE DE 10% À DONNÉES COMPARABLES
- EBITDA2 DE 606 MILLIONS D'EUROS, SOIT 18,0% DU CHIFFRE
D'AFFAIRES
- OBJECTIFS 2020: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
NET COMPRISE ENTRE 4% ET 6%
- OBJECTIF 2020 D'UN EBITDA SUPÉRIEUR À 650 MILLIONS D'EUROS
- INGENICO PROPOSE DE DISTRIBUER UN DIVIDENDE DE 1,20 EURO
PAR ACTION AU TITRE DE 2019
- CORONAVIRUS-QUELQUES DÉLAIS POURRAIENT APPARAITRE
CONDUISANT À UN TRANSFERT LIMITÉ DE CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1
2020 VERS LE T2 2020.
- LE SCÉNARIO CENTRAL D'INGENICO EST BASÉ SUR UNE
RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES USINES ASIATIQUES D'ICI LA FIN MARS
2020 ET UNE REPRISE DES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX AU SECOND
SEMESTRE 2020
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(Rédaction de Paris)