26/02/2020 | 13:36

UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 février les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ingenico et détenir 6,31% du capital et 5,90% des droits de vote du fournisseur de solutions de paiements.



L'établissement financier helvétique précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ingenico hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour lui.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.