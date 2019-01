Ingenico : a finalisé l'acquisition du néo-zélandais Paymark

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux et fournisseur de solutions de paiement Ingenico a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition du réseau néo-zélandais de paiement électronique Paymark, après avoir reçu l'aval des autorités de régulation compétentes.

Cette acquisition avait été annoncée il y a un an par Ingenico, qui prévoyait alors de finaliser l'opération au deuxième trimestre 2018. Le montant de la transaction n'avait alors pas été révélé.

Ingenico "continuera d'investir dans Paymark afin de proposer les solutions de paiement les plus avancées à ses clients tels que les banques, les marchands et ses partenaires locaux, avec qui Ingenico group, Bambora (société suédoise rachetée en 2017) et Paymark entretiennent de solides relations dans la région", a commenté le groupe français dans un communiqué.

