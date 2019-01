Ingenico : abaisse à nouveau son objectif d'Ebitda 2018 et met en place un plan d'action

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux et fournisseur de solutions de paiement Ingenico a abaissé mardi son objectif d'Ebitda pour 2018, à 485 millions d'euros contre 510 millions d'euros précédemment attendus, en raison de la performance décevante de sa division Banks & Acquirers, qui comprend essentiellement les terminaux de paiement.

"La contribution de la business unit Banks & Acquirers ressort en baisse, principalement impactée par la non concrétisation de contrats prévus sur l'année 2018, un mix produits différent de celui anticipé, notamment une moindre contribution d'Axium, un mix géographique défavorable et un effet devises négatif", a indiqué Ingenico dans un communiqué.

En réponse à cette contre-performance, le groupe a indiqué que sa division Banks & Acquirers verrait son organisation "optimisée", avec notamment un plan de réduction des coûts ainsi qu'une relance de sa dynamique commerciale. Les fonctions support seront elles aussi optimisées, a ajouté le groupe. "Concernant la division Retail, les investissements seront accélérés sur les segments en forte croissance", a souligné Ingenico, ajoutant que cette division bénéficiera également des intégrations de BSPayone et de Paymark.

Ingenico, qui a ainsi réduit son objectif d'Ebitda au titre de 2018 pour la troisième fois depuis juillet dernier, s'est engagé à détailler son plan d'action le 12 février, à l'occasion de la publication de ses résultats pour 2018 et de ses perspectives financières pour 2019.

Sans attendre cette échéance, Ingenico a indiqué qu'au quatrième trimestre de 2018, son chiffre d'affaires s'était inscrit à 727 millions d'euros, soit une croissance de 5% à données publiées, en tenant compte d'un effet de change négatif de 17 millions d'euros. A données comparables, le chiffre d'affaires a également progressé de 5% par rapport au quatrième trimestre 2018.

Sur cette période, le chiffre d'affaires de la division Banks & Acquirers est ressorti à 364 millions d'euros, en recul de 1% à données publiées, y compris un effet de change négatif de 11 millions d'euros. A données comparables, l'activité a enregistré une croissance de 1%. "La performance a notamment été plus faible qu'anticipé sur les zones EMEA (en recul organique de 21%) et Amérique du Nord (en recul organique de 13%), alors que les zones Amérique latine et Asie-Pacifique ressortent en ligne avec les attentes, à respectivement +61% et +12% en croissance organique", a souligné Ingenico.

Au cours du quatrième trimestre, la division Retail a pour sa part réalisé un chiffre d'affaires de 364 millions d'euros, en croissance de 12% à données publiées, y compris un effet change négatif de 6 millions d'euros. Sa croissance à données comparables est ressortie à 9%.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires d'Ingenico s'est inscrit à 2,65 milliards d'euros, en croissance publiée de 5% et en croissance organique de 2%.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

