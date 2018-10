Ingenico : abaissement d'objectifs annuels

23/10/2018 | 08:18

Ingenico Group déclare viser désormais pour l'ensemble de 2018, un EBITDA de 510 millions d'euros au lieu d'au moins 545 millions précédemment, en intégrant une performance décevante de Banks & Acquirers pénalisée par des effets de mix géographique.



Le taux de conversion de l'EBITDA en FCF ajusté est attendu entre 40% et 45% contre au moins 45% précédemment, et la guidance intègre désormais entre 30 et 35 millions d'euros d'impact négatif des taux de change contre 25 à 30 millions précédemment.



Au troisième trimestre 2018, le groupe de solutions de paiements a réalisé un chiffre d'affaires de 687 millions d'euros, en croissance de 15% à données publiées. A données comparables, il a progressé de 8%, tiré par une croissance de 12% de la business unit Retail.



