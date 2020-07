Ingenico : accompagne Swedish Fit pour le paiement en ligne des cours de sport en toute sécurité

La crise liée au COVID-19 a mis à rude épreuve le secteur du sport et du bien-être. La réouverture progressive des salles de sport, soumise à des règles sanitaires strictes de distanciation physique, se doit d'être accompagnée de solutions répondant aux besoins des clients.

Aujourd'hui, les clients ont le choix, puisqu'il est maintenant possible de poursuivre avec l'expérience Swedish Fit Studio (cours en ligne) et les cours sur place directement en salle. Grâce à son partenariat avec Ingenico, Swedish Fit propose la réservation en ligne qui évite tout paiement avec contact, et permet d'anticiper sur la capacité d'accueil des clients en salle. De plus, l'offre de séances 100% en ligne, proposée gratuitement pendant le confinement, positivement reçue par les participants, est désormais disponible sous abonnement.

Originaire de Suède et arrivée en France il y a plus de vingt ans, la société Swedish Fit est née de la passion d'une famille souhaitant promouvoir la santé de manière ludique, et sans esprit de compétition. L'entreprise est en pleine expansion et est aujourd'hui aidée grâce aux solutions de paiement en ligne d'Ingenico.

Swedish Fit avait un objectif principal : rendre le sport accessible à tous. Pour ce faire, l'entreprise a voulu étendre sa présence internationale. Swedish Fit a été l'une des premières entreprises du marché du bien-être à s'implanter en ligne et ainsi offrir à ses clients la possibilité de réserver les cours de leur choix, à tout moment, n'importe où et en un seul clic. Cette stratégie visionnaire a permis à Swedish Fit de se développer rapidement, passant de 1 000 clients en 2000, à 10 000 en 2010, puis à 25 000 en 2019.

Lorsque l'entreprise s'est implantée hors de France, au Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique, les volumes de transactions en ligne ont bondi de 30 000 en 2010 à 115 000 en 2019. Les ventes en ligne représentant désormais 95 % du chiffre d'affaires de Swedish Fit, ses dirigeants ont eu besoin d'un partenaire de paiement qui pouvait continuer à soutenir leur base de clients croissante, tout en garantissant la conversion, la fiabilité et le suivi des paiements en temps réel sur les marchés transfrontaliers.

En s'associant à Ingenico, Swedish Fit a bénéficié d'une solution conçue pour augmenter son taux de conversion et veiller à ce qu'aucun client ne soit frustré par une transaction refusée. Grâce à un outil de reporting simplifié, Swedish Fit peut facilement suivre en temps réel la performance de ses paiements, assurant une gestion optimale au quotidien.

Swedish Fit prévoit de s'implanter prochainement sur le marché allemand et l'offre de paiement en ligne d'Ingenico soutient son expansion à l'international en permettant d'adapter l'expérience client aux moyens de paiement locaux les plus plébiscités.