Ingenico : ajuste ses objectifs d'EBITDA pour 2018

Le Groupe a annoncé ce mercredi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 229 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 1% en données publiées par rapport à la même période en 2017. Il s'affiche à -3% en données comparables, et en croissance de 3% ajustée des éléments exceptionnels de 2017.



Au cours du deuxième trimestre 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 648 millions d'euros, en croissance de 3% en données publiées. En données comparables, le chiffre d'affaires s'établit en baisse de 2% par rapport au deuxième trimestre 2017.



La marge brute ajustée atteint 489 millions d'euros, soit 39,7% du chiffre d'affaires. L'EBITDA s'établit quant à lui à 193 millions d'euros au premier semestre 2018, soit une marge de 15,7% à comparer à 20% au premier semestre 2017.



Le résultat net part du groupe ressort, enfin, à 54 millions d'euros, contre 130 millions un an plus tôt.



Ingenico ajuste par ailleurs ses objectifs 2018, tablant désormais sur un EBITDA d'au moins 545 millions d'euros.





