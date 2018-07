Ingenico: bénéfice net en baisse de 58% au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Le groupe français de solutions de paiement Ingenico a vu son bénéfice net baisser de 58%, à 54 millions d'euros au premier semestre 2018, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1%, à 1,229 md d'euros, a-t-il annoncé mercredi.

Le groupe, connu notamment pour ses terminaux de paiement par carte chez les commerçants, attribue la baisse de sa rentabilité au premier semestre "à une base de comparaison élevée" au premier semestre 2017 et "au calendrier de (ses différents) projets".

Cette évolution défavorable des six premiers mois "sera rattrapée par un second semestre plus dynamique", a indiqué le groupe dans son communiqué.

"Le premier semestre ressort en phase avec nos attentes", a assuré le PDG du groupe, Philippe Lazare, cité par le communiqué.

Le groupe a légèrement abaissé - de 16 millions d'euros - sa prévision d'excédent d'exploitation (Ebitda), à 545 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, pour tenir compte de "l'arrêt progressif de ses activités iraniennes" et se conformer ainsi à la loi américaine sur les sanctions contre l'Iran.

La prévision précédente était "de 545 à 570 millions d'euros".

Par secteur, la branche "retail" servant les commerçants a réalisé un chiffre d'affaires de 630 millions d'euros, en croissance de 6% en données comparables.

La branche servant les banques a vu son chiffre d'affaires reculer de 11% en données comparables, particulièrement affectée par la base de comparaison, selon Ingenico.

Ingenico a par ailleurs annoncé mercredi la signature d'un accord de joint-venture avec la banque allemande Sparkassen-Finanzgruppe, qui "accélèrera la stratégie d'accès direct aux marchands avec un portefeuille de plus de 250.000 commerçants" en Allemagne, Autriche et Suisse.

afp/rp