Ingenico : collaboration avec Paragon ID

12/06/2019 | 08:08

Ingenico Group annonce sa collaboration avec Paragon ID dans le cadre de la mise en oeuvre de nouveaux lecteurs sans-contact au coeur de la nouvelle offre OP2GO, solution d'Open Payment d'Ingenico dédiée au transport en commun.



Selon les termes de ce partenariat, Paragon ID apporte son savoir-faire en matière de gestion et de développement d'applications logicielles pour les cartes de transports, tickets papier et billetterie sur mobile.



De son côté, le fournisseur de solutions de paiement intègre ce savoir-faire au coeur des terminaux (Open/1500 et Open/2500) de son offre OP2GO dédiée à l'Open Payment pour les valideurs, portillons et tourniquets.



