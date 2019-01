Ingenico : combinaison dans la région DACH finalisée

08/01/2019 | 08:47

Ingenico Group annonce le closing de la combinaison de BS PAYONE, une filiale de Sparkassen-Finanzgruppe, avec les actifs Retail d'Ingenico dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), après avoir reçu l'ensemble des autorisations règlementaires.



'L'opération va donner naissance au leader incontesté du paiement en Allemagne, troisième marché européen et l'un des plus prometteurs en ce qui concerne les transactions électroniques alors que le paiement en espèces y demeure prédominant', souligne-t-il.



L'entité combinée, renommée Ingenico Payone Holding Gmbh et détenue à 48% à 52% par Ingenico, devrait générer une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires légèrement supérieure à 10% et de son EBITDA légèrement inférieure à 20% d'ici à 2021.



