Ingenico : confirme des 'approches préliminaires'

11/10/2018 | 08:58

En réaction à des publications de presse, Ingenico Group indique ce matin 'avoir fait l'objet d'approches préliminaires en vue d'une opération stratégique', sans donner plus de détails à ce sujet dans son communiqué.



Le fournisseur des solutions de paiement intégrées ajoute toutefois qu'il a initié une revue de ses options stratégiques et de leurs mérites respectifs. 'Dans ce cadre, Ingenico Group se refusera à tout commentaire additionnel', affirme-t-il.



