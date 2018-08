Ingenico : contrat avec Trip.com

22/08/2018 | 09:49

Ingenico Group annonce qu'il va fournir des services de conseil et de traitement de paiements à Trip.com, une des premières agences mondiales de voyage sur Internet et filiale de Ctrip Group, deuxième société mondiale de réservation de voyages.



Trip.com propose des services de réservation de voyages et chambres d'hôtel dans 13 langues différentes et notamment 'l'un des réseaux de vols les plus complets avec plus de deux millions de liaisons aériennes individuelles connectant plus de 5.000 villes dans le monde'.



'Avec Ingenico à bord, Trip.com aura maintenant accès à un large portefeuille de connexions locales d'acquisition, de changes, de méthodes de paiement et d'expertise', affirme le fournisseur de solutions de paiement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.