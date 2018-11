Ingenico : départ du PDG et dissociation de ses fonctions

05/11/2018 | 10:02

Ingenico annonce une évolution de sa gouvernance, avec le départ de son PDG Philippe Lazare et la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, confiées respectivement à Bernard Bourigeaud et à Nicolas Huss.



Membre du conseil en tant qu'administrateur indépendant depuis le 29 avril 2016, Bernard Bourigeaud est le fondateur d'Atos qu'il a dirigé pendant 17 ans. Auparavant, il a présidé Deloitte en France et a conduit une carrière internationale.



Nicolas Huss a rejoint le groupe de solutions de paiements en juillet 2017 et a été nommé au poste de chief operating officer en juillet dernier. Il a également été coopté administrateur pour la durée du mandat de Philippe Lazare restant à courir.



