Ingenico finalise le rachat du néo-zélandais Paymark

Paris (awp/afp) - Le fabricant français de solutions de paiement Ingenico a annoncé vendredi avoir finalisé le rachat du réseau de paiement néo-zélandais Paymark, annoncé l'an dernier pour 190 millions de dollars néo-zélandais (135 millions de francs suisses environ).

"Avec l'acquisition de Paymark, Ingenico Group déploiera dans la région Pacifique l'ensemble de son offre auprès des marchands et des institutions financières", se félicite dans un communiqué le groupe qui a obtenu le feu vert des autorités de réglementation et de concurrence compétentes.

Basé à Auckland et employant plus de 150 personnes en Nouvelle-Zélande, Paymark est connecté à tous les émetteurs de cartes de paiement ainsi qu'à plus de 80.000 commerçants. Le réseau réalise plus d'un milliard de transactions par an.

Convoité par la banque Natixis, le groupe Ingenico avait annoncé mi-décembre qu'il ne donnerait pas suite à cette proposition de mariage afin de se concentrer sur "l'accélération de sa performance".

afp/buc