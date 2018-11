Ingenico : gagne 4,22% en Bourse après avoir poussé son PDG vers la sortie

(Actualisation: réaction de marché, commentaires d'analystes, contexte sur les marques d'intérêts à l'attention du groupe, précisions sur l'expérience de Nicolas Huss)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux et fournisseur de solutions de paiement Ingenico gagnait plus de 4% dans les premiers échanges lundi après avoir annoncé le départ de son PDG Philippe Lazare à la demande du conseil d'administration.

Vers 10h10 le titre progressait de 4,73% à 68,6 euros signant la plus forte hausse du SBF 120, le marché voyant dans le départ de Philippe Lazare, un signe pouvant faciliter le rapprochement avec un autre groupe. "Une modification de la gouvernance du groupe va dans ce sens et Philippe Lazare n'aurait probablement pas eu sa place dans le cadre d'un rapprochement", commente un analyste.

Après avoir été approché par le fonds d'investissement CVC Partners à l'été dernier, Ingenico a suscité l'intérêt de Natixis. Le 11 octobre dernier, la banque avait ainsi déclaré envisager un rapprochement industriel avec le spécialiste des paiements, qui pourrait passer par une coentreprise ou un apport d'activité en échange d'une prise de participations. De son côté Edenred, dont plusieurs médias avaient rapporté des marques d'intérêt pour Ingenico, avait déclaré la semaine dernière "ne pas envisager d'opération sur le capital" du groupe français.

Dans une note publiée lundi, UBS accueille également positivement l'annonce du départ de Philippe Lazare, jugeant que le choix du conseil d'administration constitue la meilleure solution pour "créer de la valeur pour l'actionnaire".

Philippe Lazare exerçait le mandat de directeur général depuis 2007 et celui de PDG depuis 2010.

"A la demande du conseil d'administration, Philippe Lazare a remis l'ensemble de ses mandats de président-directeur général et d'administrateur à disposition du conseil, afin de faciliter la transition managériale dans l'intérêt d'Ingenico Group", a expliqué la société dans un communiqué.

Pour le remplacer, le conseil d'administration a décidé de scinder les mandats de directeur général et de président du conseil d'administration. Nicolas Huss, 54 ans, auparavant directeur des opérations (COO), est nommé directeur général et coopté en qualité d'administrateur. Il a auparavant travaillé pour GE Capital, Bank of America, Avantcard et Visa où était PDG de la région Europe.

UBS se réjouit de voir Nicolas Huss prendre les rênes de l'entreprise, en raison de son expérience solide dans les solutions de paiement, activité dont l'importance est grandissante au sein d'Ingenico -- par opposition à l'activité des terminaux de paiement. UBS pense que cette activité services de paiement est actuellement sous-évaluée par le marché et que "la nouvelle direction pourrait accélérer une réappréciation des multiples (de cette activité, NDLR)".

Bernard Bourigeaud, fondateur d'Atos et administrateur d'Ingenico depuis 2016, devient pour sa part président du conseil d'administration.

