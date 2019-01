Ingenico : l'EBITDA 2018 en-dessous des attentes

22/01/2019 | 18:23

Le groupe Ingenico indique ce mardi soir, dans le cadre d'une publication préliminaire, anticiper un EBITDA 2018 à 485 millions d'euros (soit une marge de 18,3%), contre 510 millions d'euros attendus, en raison de la contre-performance de Banks & Acquirers.



Par ailleurs, la croissance organique au quatrième trimestre se situe à 5%, là encore en deçà des attentes. Sur l'année 2018, le chiffre d'affaires s'affiche à 2 643 millions d'euros (+2% en croissance organique, +5% en données publiées).



'En 2018, la division Retail a enregistré une croissance soutenue, qui s'est accélérée sur le second semestre. (...) En revanche, la division Banks & Acquirers n'a pas livré les résultats escomptés, ne nous permettant pas d'atteindre nos objectifs annuels. Ingenico Group prend acte de ces résultats et met en oeuvre les mesures nécessaires afin d'améliorer sa performance future. En 2019, la division Retail va poursuivre sa croissance. (...) Concernant Banks & Acquirers, nous mettons en oeuvre le plan de réduction de coûts annoncé', commente Nicolas Huss, Directeur général d'Ingenico Group.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.