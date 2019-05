Ingenico : lancement d'un plan d'actionnariat salarié

28/05/2019 | 07:31

Ingenico Group annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié, Ingenico 2019, qui permettra à ses salariés en France de souscrire à une augmentation de capital réservée à des conditions préférentielles.



Le prix de souscription des actions nouvelles s'élève à 52 euros par action. L'augmentation de capital portera sur un nombre maximum de 60.000 actions, représentant 0,09% du capital social, et interviendra le 25 juillet.



Les actions seront souscrites par l'intermédiaire d'un FCPE. Les salariés pourront réserver leurs actions entre le 3 et le 21 juin inclus, sachant que les versements des adhérents ne peuvent excéder 2.000 euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.