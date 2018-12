Ingenico : ne donnera pas suite aux approches préliminaires

17/12/2018 | 08:38

Ingenico Group annonce qu'elle a décidé de ne pas donner suite aux approches préliminaires dont elle a fait l'objet en vue d'une opération stratégique, et donc de mettre fin aux travaux du comité ad hoc.



La société des solutions de paiement intégrées entend se concentrer sur l'accélération de sa performance et la préparation d'un nouveau plan stratégique moyen terme. Elle communiquera ce plan avant la tenue de son assemblée générale annuelle 2019.



