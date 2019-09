Ingenico : nouveau partenariat avec M & S

30/09/2019 | 09:42

Ingenico Group annonce son nouveau partenariat avec M & S, le groupe de la grande distribution. Les deux sociétés collaboreront pour mettre en place un nouveau service de paiement qui englobera tous les points de contact client et canaux numériques de M & S, essentiels pour soutenir ses ambitions en matière de vente et d'expérience client.



' Au cours des dernières années, le commerce de détail a connu une évolution rapide et importante. Pour Ingenico, ces changements impliquent une innovation permanente, qui est au coeur de toutes les solutions développées par le Groupe pour ses clients et les utilisateurs finaux ' indique le groupe.



' Les commerçants doivent proposer des solutions de paiement simples, efficaces pour répondre aux demandes des consommateurs, sans compromettre la rapidité du service '.



La plate-forme de paiement d'Ingenico fournira aux clients M & S une expérience de paiement innovante, leur permettant de payer où et quand ils le souhaitent en utilisant leur méthode et leur canal de vente préférés. La plate-forme d'Ingenico permettra également à M & S de mieux comprendre ses clients et d'augmenter ses ventes.



' Cela permettra à la société d'adapter ses offres, d'améliorer son expérience de magasinage omnicanal et de s'assurer que le processus de paiement suit chaque parcours client '.





