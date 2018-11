Ingenico : pousse Philippe Lazare vers la sortie et modifie sa gouvernance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux et fournisseur de solutions de paiement Ingenico a annoncé lundi le départ de son PDG Philippe Lazare à la demande du conseil d'administration, ainsi qu'une évolution de sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

"A la demande du conseil d'administration, Philippe Lazare a remis l'ensemble de ses mandats de président-directeur général et d'administrateur à disposition du conseil, afin de faciliter la transition managériale dans l'intérêt d'Ingenico Group", a expliqué la société dans un communiqué.

Philippe Lazare exerçait le mandat de directeur général depuis 2007 et celui de PDG depuis 2010.

Pour le remplacer, le conseil d'administration a décidé de scinder les mandats de directeur général et de président du conseil d'administration. Nicolas Huss, 54 ans, auparavant directeur des opérations (COO), est nommé directeur général et coopté en qualité d'administrateur. Bernard Bourigeaud, fondateur d'Atos et administrateur d'Ingenico depuis 2016, devient président du conseil d'administration.

