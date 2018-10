Ingenico : réduit son objectif d'Ebitda 2018, confirme mener une revue stratégique

- Ajouts surlignés

(Actualisation: révision à la baisse de l'effet de change attendu en 2018, précisions sur la performance de la division Banks & Acquirers, réaction en Bourse, commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux et fournisseur de solutions de paiement Ingenico (ING.FR) a abaissé mardi son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2018 pour la seconde fois depuis juillet, en raison de la "performance décevante" de sa division Banks & Acquirers.

Ingenico anticipe désormais un Ebitda de 510 millions d'euros en 2018, contre un objectif d'au moins 545 millions d'euros annoncé en juillet. Avant cette date, le groupe visait une fourchette de 545 à 570 millions d'euros.

La nouvelle prévision du groupe intègre un effet de change négatif estimé entre 30 et 35 millions d'euros en 2018, contre 25 à 30 millions d'euros anticipés auparavant. Sur le seul troisième trimestre, Ingenico a comptabilisé un effet de change négatif de 22 millions d'euros.

Parallèlement, Ingenico a confirmé mener "une revue de ses options stratégiques au niveau du groupe et de ses deux divisions afin d'améliorer le profil de création de valeur du groupe". La banque Natixis avait annoncé au début du mois conduire des discussions préliminaires en vue d'un éventuel rapprochement avec le spécialiste des solutions de paiement. Le spécialiste des titres de services prépayés Edenred aurait également approché Ingenico, selon la presse.

Au troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 687 millions d'euros, contre 597 millions d'euros un an auparavant. La croissance atteint 15% à données publiées et 8% à données comparables.

"Cette performance trimestrielle illustre l'accélération du chiffre d'affaires en fin d'année que nous prévoyions pour 2018. La division Retail atteint, pour la première fois, une croissance à deux chiffres, grâce d'une part à une excellente performance de SMB, et d'autre part à une amélioration continue de la performance de Global Online et des activités américaines de la division Enterprise. La révision de nos objectifs 2018 est exclusivement liée à la performance décevante de la division Banks & Acquirers, en dépit de son retour à la croissance", a indiqué Philippe Lazare, le PDG d'Ingenico, cité dans un communiqué.

La division Banks & Acquirers, qui comprend essentiellement les terminaux de paiement, est "pénalisée par des effets de mix géographique", qui affectent sa rentabilité, selon Ingenico. Au troisième trimestre, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 342 millions d'euros, en hausse de 1% à données publiées et de 4% à données comparables. Si la dynamique s'est améliorée sur la période, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, l'Europe est restée pénalisée par une saisonnalité défavorable et le retrait progressif du marché iranien, et le chiffre d'affaires a baissé de 6% en Amérique du Nord.

Suite à ces annonces et après avoir ouvert en baisse, l'action Ingenico gagnait 0,9% mardi matin à 65,60, soutenue par la revue stratégique menée par le groupe.

Les analystes d'Oddo BHF appellent toutefois à la prudence sur le titre, en raison d'une "visibilité problématique dans les terminaux de paiement". Ils soulignent que la division Banks & Acquirers a représenté 53% du chiffre d'affaires et 68% de l'Ebitda d'Ingenico en 2017 sur la base de données pro forma.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: MYJ - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire