Ingenico : relève son objectif de croissance 2019 après une forte performance au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux et fournisseur de solutions de paiement Ingenico a relevé mardi son objectif de croissance pour 2019, après une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenu par l'accélération de l'activité Retail et le dynamisme de la division Banques et Acquéreurs (B&A).

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est apprécié de 29% en données publiées et de 12% à périmètre et changes constants, pour atteindre 753 millions d'euros. L'activité du groupe a profité sur les trois premiers mois de l'année d'un effet de change positif de 6 millions d'euros.

Les revenus du pôle Retail ont bondi de 44% en données publiées, et de 11% à données comparables, à 435 millions d'euros, grâce au dynamisme de toutes les divisions.

"Les niveaux de croissance organique vont de 11% pour Global Online, qui bénéficie des récents gains de nouveaux clients, à 20% pour Enterprise, tirée par la performance du vertical Healthcare, de notre plateforme Axis et de livraisons en Amérique du Nord", a commenté Nicolas Huss, le directeur général d'Ingenico.

La dynamique de la division Small & Medium Businesses s'est poursuivie, affichant 15% de croissance organique, tandis que les équipes de Payone font désormais partie intégrante d'Ingenico, "et l'intégration est phase avec nos attente", a ajouté le dirigeant.

Le pôle B&A a pour sa part enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 14% en données publiées et de 12% en comparable, à 318 millions d'euros, alimenté par des gains de parts de marché au Brésil.

Pour 2019, le groupe revoit à la hausse ses attentes de croissance sur 2019 et anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6% environ contre 4% à 6% prévu initialement.

Ingenico continue par ailleurs d'anticiper un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à 550 millions d'euros, l'objectif tenant compte de 20 millions d'euros d'économies nettes relatifs au plan de transformation "Fit for Growth".

"L'année 2019 commence très bien avec une forte performance au premier trimestre", a déclaré Nicolas Huss.

