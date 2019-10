Ingenico : une gamme complète de paiement en Chine

10/10/2019 | 12:41

Ingenico annonce le lancement d'une gamme complète de méthodes de paiement en Chine à destination des e-commerçants internationaux.



Le groupe s'est associé aux plateformes de paiement leaders comme Alipay et WeChat Pay. Ingenico est également compatible avec les solutions SecurePay et ExpressPay d'UnionPay (UPI), dans le cadre d'une offre de paiement complète.



' En s'appuyant sur notre expertise régionale et sur ces nouvelles capacités de paiement, les e-commerçants internationaux pourront proposer leurs produits à des utilisateurs jusqu'alors difficiles à atteindre ' a déclaré Gabriel de Montessus, SVP Global Online (BU Retail) chez Ingenico Group.



