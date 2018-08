Le marché parisien marque une pause, Ingenico et Casino chutent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 marque une pause mercredi après trois séances de hausse consécutives, alors que le bal des résultats d'entreprises reprend en France après un interlude de trois semaines. Vers 12h50, le CAC 40 et le SBF 120 sont quasi stables : le premier à 5.485,26 points, le second à 4.397,92 points.

Sur le front macroéconomique, les négociateurs canadiens et américains ont entamé mardi des discussions de la dernière heure pour tenter de s'entendre sur une révision de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), après que les Etats-Unis et le Mexique sont parvenus lundi à un accord bilatéral. Plusieurs observateurs y ont vu un signe bienvenu d'apaisement des tensions commerciales.

Parmi les principales variations du jour, Ingenico chute de 5,6%. Un analyste interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones évoque une possible vente de la part d'un "gros actionnaires qui craindrait une révision à la baisse des perspectives annuelles" du groupe, comme élément justifiant ce mouvement. D'autres citent des craintes liées aux ambitions d'Amazon dans le paiement mobile.

Par ailleurs, Credit Suisse a abaissé son objectif sur Casino, citant l'augmentation du levier d'endettement du groupe en France et les pertes de sa filiale d'e-commerce Cnova. Le titre reflue de 4,7%.

Pernod Ricard a publié un résultat opérationnel courant (ROC) de 2,36 milliards d'euros pour son exercice 2017-2018, en hausse de 6,3% sur une base organique, soit plus que la fourchette de 4 à 6% que le groupe de spiritueux visait. Il a par ailleurs indiquer viser une croissance du ROC de 5 à 7% en 2018-2019, légèrement inférieure aux attentes des analystes. Le titre cède 0,7%.

A l'autre bout du palmarès, Thales gagne 2%. Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur le groupe d'aéronautique et de défense, estimant que l'intégration de Gemalto renforcera sa branche cybersécurité et soutiendra les revenus et le rentabilité du groupe à moyen terme. Ce relèvement implique également celui de Dassault Aviation, actionnaire de Thales à hauteur de 25%, selon Credit Suisse.

Mercredi après Bourse, Unibail-Rodamco-Westifeld et Eiffage publieront leurs résultats semestriels.

