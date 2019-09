Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 26 septembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris: * ENGIE - Citigroup a repris son suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours porté de 14,93 à 16,70 euros. * THALES - JPMorgan a repris la couverture de la valeur avec une opinion "neutre" et un objectif de cours de 115 euros. * INGENICO - Société générale entame le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 105 euros. * WORLDLINE - Société générale a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours porté de 56 à 68 euros. * DANONE - JPMorgan a relevé son objectif de cours à 88 euros contre 81 euros. * TARKET - HSBC a abaissé son objectif de cours à 15 euros contre 18 euros. (Service Marchés)

