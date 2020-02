Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 12 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris: * VALEO - Morgan Stanley relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer". * WORLDLINE - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et porte son objectif de cours à 80 euros contre 55 euros. La banque relève parallèlement son objectif de cours sur INGENICO GROUP à 133 euros contre 95 euros. * ILIAD - Société générale reprend la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 195 euros. * M6 - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et porte son objectif de cours à 20 euros contre 18,70 euros.

0