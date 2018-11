PARIS (Agefi-Dow Jones)--Nicolas Huss, le nouveau directeur général du spécialiste des terminaux et des solutions de paiement Ingenico, n'a "pas de tabou" concernant les options stratégiques portant sur son groupe et "n'a pas de religion" au sujet de l'avenir de l'activité terminaux de paiement, a-t-il déclaré vendredi dans un entretien publié par Les Echos.

Nommé le 5 novembre pour remplacer Philippe Lazare, poussé vers la sortie par le conseil d'administration, Nicolas Huss a expliqué avoir plusieurs missions dont la revue des options stratégiques de sa société. "En la matière, il n'y a pas de tabou", a-t-il affirmé, "tous les sujets sont sur la table".

Interrogé sur l'avenir de l'activité historique du groupe, les terminaux de paiement, à la peine en matière de croissance, Nicolas Huss a souligné qu'Ingenico n'avait pas "arrêté [ses] options". "J'entends des gens y compris du côté de nos actionnaires, qui me disent de façon très claire que le mieux serait de scinder nos activités. D'autres, au contraire, assurent qu'avoir l'ensemble de nos activités peut nous donner un avantage concurrentiel à un moment où l"omnicanal' est en train de devenir de plus en plus important", a-t-il développé. Avant de conclure: "Je n'ai pas de religion sur ce sujet-là".

Commentant l'intérêt de Natixis pour Ingenico, Nicolas Huss a expliqué que "de façon générale, un rapprochement avec un autre acteur pourrait faire sens si cela nous permettait de faire la différence dans le domaine du traitement des transactions".

Après avoir été approché par le fonds d'investissement CVC Partners à l'été dernier, Ingenico a suscité l'intérêt de Natixis. Le 11 octobre, la banque avait ainsi déclaré envisager un rapprochement industriel avec le spécialiste des paiements, qui pourrait passer par la création d'une coentreprise ou un apport d'activité en échange d'une prise de participation.

Nicolas Huss a indiqué dans cet entretien qu'il était exclu à l'heure actuelle d'opérer un plan de restructuration avec des suppressions d'emploi à la clef. Il a ajouté que son groupe pourrait se renforcer dans le paiement transactionnel aux Etats-Unis, un marché sur lequel "Ingenico doit élargir sa présence".

