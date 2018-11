Innate Pharma : Oddo BHF relève son objectif de cours

23/11/2018 | 11:14

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Innate Pharma et relève son objectif de cours de 5,8 à 10,7 euros, faisant du titre une de ses 'top pick biotech', suite à un contact après l'annonce d'une nouvelle opération avec Astrazeneca.



Le bureau d'études pointe notamment l'arrivée de Lumoxiti au sein du portefeuille de la société, des résultats cliniques prometteurs pour monalizumab dans le cancer de la tête et du cou, ainsi que l'arrivée 'massive' de cash suite au deal avec Astrazeneca.



'La biotech marseillaise fait partie des rares biotechs françaises à avoir des molécules prometteuses, à être bien financée et donc à ne pas présenter le risque d'un appel au marché', souligne aussi l'analyste en charge du dossier.



