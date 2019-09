Innate Pharma : Portzamparc toujours très positif

13/09/2019 | 09:10

Spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, le bureau d'études Portzamparc confirme son conseil d'achat sur le titre de la biotech Innate Pharma. Des semestriels de la société, les analystes retiennent principalement la 'visibilité sur le calendrier clinique'. L'objectif reste fixé à 12,7 euros, soit environ le double du cours actuel.



Innate, qui donne notamment dans l'immunothérapie, a publié des produits opérationnels semestriels de 59 millions 'provenant principalement des accords de collaboration et de licence', ainsi que des résultats opérationnel et net dans le vert. Sa trésorerie a à peine baissé depuis fin 2018, à 200,3 millions d'euros.



Surtout, la biotech a fait état d'avancées sur son portefeuille de produits : 'Innate Pharma, avec au moins deux ans de visibilité financière, continue ses avancées cliniques avec ses produits en licence (Monalizumab/IPH5401) mais également ses produits propriétaires (IPH4102) et devrait présenter un newsflow clinique plus conséquent sur les 18 prochains mois', estime une note de recherche.



